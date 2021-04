On en utilisait selon les normes recommandées. Mais les méthodes ont beaucoup évolué. En vingt ans, dans la vigne, on a supprimé tout insecticide ou acaricide.

Avez-vous envisagé de passer au bio?

Non, mais j’ai essayé de suivre l’évolution des technologies. Prenez l’exemple de la pyrale du maïs, un papillon dont la larve s’attaque aux cultures. Pour éviter les pesticides, on utilise les trichogrammes. Ce sont des petites mouches qui vont parasiter les œufs de la pyrale. Dans les vignes, pour lutter contre le ver de la grappe, on diffuse des phéromones. Les mâles - désorientés - ne trouvent plus les femelles. Il n’y a donc pas de ponte et on évite plusieurs traitements.