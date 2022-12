Famille – Oser dire non aux enfants et aux ados Les Éditions Favre viennent de publier, sous la plume d’André Zamofing, un petit guide à l’intention des parents et éducateurs. Fabien Kuhn

André Zamofing, auteur d’«Osons dire non aux enfants et aux ados», paru aux Éditions Favre. DR

Il n’existe pas de formation académique pour devenir parent, rappelle d’emblée André Zamofing, auteur du très utile «Osons dire non aux enfants et aux ados» paru récemment aux Éditions Favre, à Lausanne. Aussi l’écrivain, qui est également éducateur, enseignant et formateur d’adultes, propose-t-il dans ce livre d’une centaine de pages une série de conseils simples et concrets: règles d’or, phrases qui changent la vie, propositions d’interventions dans des situations vécues. Autant dire, une mine d’or pour les parents démunis face aux comportements de leurs enfants.

Le livre, qui retrace l’expérience d’André Zamofing en tant qu’éducateur auprès d’adolescents en difficulté, se veut comme un guide. Il est structuré en quatre parties: les bases, la pyramide magique, les questions sensibles et leurs réponses sensées et, enfin, une série de liens internet et de numéros de secours pour les principaux pays de la francophonie.

«On a perdu l’habitude de dire non, que ce soit à l’école ou dans la société en général; le faire est devenu délicat.» André Zamofing

Il ne s’épargne aucun sujet, notamment ce qu’André Zamofing appelle les GAMAM (Google, Apple, métavers, Amazon et Microsoft), rappelant qu’ils sont virtuels, mais que la terre, elle, est un monde de réalité et que les enfants sont peu conscients de l’influence des réseaux sociaux. Il s’agit d’un guide simple et pratique, avec souvent une situation vécue, suivie d’une proposition d’intervention, puis un encadré, expliquant que faire et comment le faire.

Comment réagir face au deuil, à l’alimentation, aux écrans, à la sexualité, au mutisme et au mensonge, à l’amour, la liberté, la violence, pour ne citer qu’eux: l’éventail des sujets abordés est large, pertinent et efficace.

Dire non

«J’ai longtemps travaillé avec des enfants en grosse difficulté, dit André Zamofing, et j’ai remarqué que la plupart du temps, leurs parents avaient perdu leur autorité naturelle, d’où le titre de mon livre.» En d’autres termes, des enfants à qui l’on n’a pas assez dit non et auxquels on a accordé beaucoup de libertés.

«On a perdu l’habitude de dire non, ajoute l’auteur. Que ce soit à l’école, avec l’éducation positive (je n’ai rien contre…) ou dans la société en général, le faire est devenu délicat. On a perdu l’habitude d’entendre ce mot. Mais ce n’est pas parce qu’on dit non qu’on n’aime pas. La pyramide magique se construit autour de l’amour, de la sécurité et de la liberté. Ce livre est un retour, un condensé de mes vingt-cinq ans en tant qu’éducateur.»

