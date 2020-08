Coronavirus – Organisateurs de spectacles toujours dans l’incertitude Les nouveaux critères de sécurité sanitaire pour le monde du spectacle qui doivent être élaborés d’ici début septembre pourraient représenter un défi pour les entreprises culturelles. Certaines craignent une forte baisse de leur chiffre d’affaires.

Baisser le nombre de personnes autorisées dans les salles de spectacle serait difficile à supporter économiquement, estiment certains organisateurs. KEYSTONE

L’incertitude demeure pour les organisateurs de spectacles après l’annonce du Conseil fédéral d’autoriser sous conditions des manifestations de plus de mille personnes à partir du mois d’octobre. «Nous attendons de voir quelles mesures seront proposées», a expliqué à Keystone-ATS Vincent Sager, le patron d’Opus One qui avoue un «sentiment mitigé».

Cantons et Confédération doivent élaborer une série de critères uniformes d’ici au 2 septembre. En attendant, «pas mal de perplexité et beaucoup d’incertitudes demeurent. On doit s’en accommoder encore un moment. On n’a pas le choix», a réagi mercredi le directeur de l’une des principales organisations de concerts de Suisse romande.

Impossible pour l’heure de dire si les «rares concerts encore à l’affiche» seront maintenus. Opus One cherche une autre date, en 2021, pour le Cirque du Soleil prévu à la Vaudoise Aréna en septembre. Concernant les tournées de Vincent Delerm et Stephan Eicher, des discussions doivent encore avoir lieu.

Le masque, une solution

«Plusieurs organisateurs de spectacles ont le sentiment que le recours systématique au masque pourrait être de nature à rassurer les gens. Ce serait peut-être une solution assez facile à mettre en place. Reste à savoir si les artistes accepteront de jouer devant une salle masquée», observe Vincent Sager.

Baisser la jauge des salles de spectacle serait difficile à supporter économiquement. «Les organisateurs de concerts se financent avec la billetterie. Il faut entre 70 et 95% de remplissage pour équilibrer un spectacle. Si la jauge est réduite de 50%, il va manquer 30 à 40% de recettes. On irait au-devant de déficits considérables», estime-t-il.

Aides financières

Les organisateurs de concerts sont inquiets. «On risque de perdre 90% de notre chiffre d’affaires en 2020. Les RHT (chômage partiel) permettent de compenser une partie de cette perte. Et on a pu bénéficier du programme d’aide aux entreprises culturelles. Sans quoi, on n’aurait pas beaucoup de chances de passer le cap de la fin de l’année», ajoute le patron d’Opus One, qui emploie une vingtaine de personnes (15 équivalents plein-temps).

ATS/NXP