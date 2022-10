MUSIQUE & SCÈNES | 20% de réduction – Orchestre de la Suisse Romande –

Philosophie musicale Le 7 novembre 2022 au Victoria Hall (Genève).

Au programme: Dimitri Chostakovitch et Richard Strauss.

le concert du lundi 7 novembre 2022

au Victoria Hall (Genève)

Direction: Jonathan Nott

Violon: Viktoria Mullova

Au programme:

Les musiciens et musiciennes de l’Orchestre de la Suisse Romande et Jonathan Nott se réjouissent d’accueillir la violoniste Viktoria Mullova au Victoria Hall, reconnue mondialement pour sa polyvalence exceptionnelle, son intégrité musicale et son insatiable curiosité qui l’amène à découvrir toutes les époques, allant du baroque à la musique expérimentale.

Au programme, le Concerto pour violon de Chostakovitch, qui occupe toute l’intrigue du roman d’Alexis Ragougneau, Opus 77, dont l’histoire raconte celle d’un chef d’orchestre imaginaire de Genève, directeur de… l’Orchestre de la Suisse Romande ! Puis et surtout pour les cinéphiles, la musique rendue célèbre par le générique du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick ; c’est Also sprach Zarathustra de Richard Strauss qui sera donné.

Dimitri Chostakovitch: Concerto pour violon et orchestre N° 1 en la mineur op. 99 Afficher plus Composé en 1947, le Concerto pour violon N° 1 dût attendre de longues années sa création par David Oïstrakh à une époque où Chostakovitch était persécuté par le gouvernement soviétique qui l’oblige à faire son «autocritique» devant tous ses collègues. Pour la petite histoire, ce concerto occupe toute l’intrigue du beau roman d’Alexis Ragougneau, Opus 77, qui raconte l’histoire d’un chef d’orchestre imaginaire de Genève, directeur de… l’Orchestre de la Suisse Romande! On y suit ses péripéties et ses états d’âme selon une structure calquée sur les cinq mouvements de l’œuvre: Nocturne, Scherzo, Passacaille, Cadence et Burlesque.

Richard Strauss: Also sprach Zarathustra, poème symphonique op. 30 Afficher plus On a souvent reproché à Richard Strauss son manque d’intellectualisme, pourtant son poème symphonique Also sprach Zarathustra s’inspire de Nietzsche. Le Surhomme dont il est question ici est surtout un vibrant hommage au génie de l’écrivain-philosophe. Strauss était très satisfait de son œuvre: Le thème de la Passion est irrésistible, la Fugue à vous faire froid dans le dos, le Chant de la danse simplement délicieux, écrivait-il à sa femme Pauline.