Musique classique – Orchestre de chambre de Genève, une saison au féminin pluriel Le nouveau directeur artistique et musical de la formation, Raphaël Merlin, signe une affiche où brille la présence de compositrices et cheffes. Rocco Zacheo

Raphaël Merlin, nouveau directeur musical et artistique de l’OCG. STEEVE Iuncker-Gomez

Après une saison de vacance, durant laquelle il a navigué sans timonier attitré, l’Orchestre de chambre de Genève entame une nouvelle page de son histoire aux côtés de Raphaël Merlin. Nommé voilà quelques mois, le nouveau directeur artistique et musical est lui aussi à un tournant de sa carrière. Car du personnage, on connaissait ses activités de violoncelliste au cœur du Quatuor Ébène et on suivait aussi ses excursions ponctuelles à la tête d’ensembles comme Les Forces Majeures et entités diverses. Cette vocation de chef d’orchestre prend désormais une tout autre dimension en Suisse, à la tête de l’OCG dès la saison 2023-24.