Club antilibéral – Orbán lance une offensive idéologique en Europe L’homme fort de Hongrie peut compter sur son allié slovène Janez Janša, qui prend la présidence tournante de l’Union européenne le 1er juillet, pour peser sur l’agenda européen. Corentin Léotard, Budapest

Viktor Orbán et Janez Janša, le 25 juin à Ljubljana. Le Hongrois et le Slovène partagent une même détestation de l’élite libérale européenne, et les conservateurs sont trop mous à leur goût. AFP

Viktor Orbán aime la grandiloquence et n’en a pas manqué vendredi soir sur la place de la République à Ljubljana, la capitale de la Slovénie, qui célébrait à la fois le 30e anniversaire de son indépendance et sa présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, qui débute le 1er juillet pour six mois. «Nous savons que la grandeur d’une nation se définit par sa tradition, son âme et sa fierté. La Hongrie salue le peuple slovène et ses courageux dirigeants actuels.»

«Nous savons que la grandeur d’une nation se définit par sa tradition, son âme et sa fierté.» Viktor Orbán, premier ministre hongrois