Future cheffe de l’État en Hongrie – Orbán choisit une fidèle pour la présidence de la République Katalin Novák, emblématique ministre de la Famille et pièce maîtresse de Viktor Orbán à l’étranger, a été désignée candidate, au grand dam de l’opposition. Corentin Léotard, Budapest

Katalin Novák , ministre de la Famille et vice-présidente du Fidesz , a mis en p lace une politique nataliste ambitieuse, pilier de «l’ o rbánisme» . Ici lors d’un sommet sur la démographie à Budapest , le 23 septembre 2021. AFP

Sauf accident, la désormais ex-ministre de la Famille deviendra le plus haut dignitaire de la République hongroise, et la première femme à ce poste. Ainsi en a décidé le premier ministre Viktor Orbán, qui a annoncé la nouvelle quelques jours avant Noël. «Je soutiens la candidature de Katalin Novák à la présidence de la République», a-t-il lancé sur Facebook. Ce qui peut se traduire par «J’ai choisi le futur président», car son parti national-conservateur, le Fidesz, contrôle l’Assemblée nationale, qui votera, entre le 10 mars et le 10 avril, certainement pour sa candidate avec la majorité requise des deux tiers dès le premier tour.