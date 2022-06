Suisse – Orages nocturnes avant un temps toujours plus chaud De violents orages ont éclaté dans plusieurs régions de Suisse dans la nuit de mercredi à jeudi. Les intempéries ont été particulièrement violentes dans l’Emmental bernois et en Haute-Argovie.

Capture d’écran des prévisions de MétéoSuisse pour jeudi 16 juin.

De la grêle est tombée à Münchringen (BE) et à Kerns (OW), a indiqué MétéoSuisse sur Twitter. Meteocentrale avait émis des alertes de niveau rouge pour les régions de Lausanne et de Bâle.

La journée de jeudi s’annonce à nouveau ensoleillée et chaude, avec des températures situées entre 29 et 33 degrés Celsius. Le thermomètre va encore monter vendredi et samedi et pourrait atteindre par endroits jusqu’à 36 degrés.

ATS

