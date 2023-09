Orage à La Chaux-de-Fonds – Plus d’un million pour l’association «Des arbres pour rêver demain» Les dégâts sur la nature, après les catastrophes naturelles survenues le 24 juillet, sont très importants. L’argent récolté servira à reverdir la ville endeuillée.

Certains parcs publics de La Chaux-de-Fonds ont été particulièrement touchés par la tempête (archives). KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

L’association «Des arbres pour rêver demain» a recueilli plus d’un million de francs pour replanter des arbres à la suite de la tempête dévastatrice du 24 juillet à La Chaux-de-Fonds (NE). Cette somme a été récoltée en moins d’un mois, car le compte de l’association a été ouvert le 4 août.

«Les dons d’ici et d’ailleurs ont fait d’un ruisseau une grande rivière, nourrie par des entreprises très très généreuses», peut-on lire sur la publication Facebook de l’association. Cette dernière a été créée par trois citoyens de la ville quelques jours après la catastrophe.

L’argent récolté doit servir à replanter des arbres dans les parcs, jardins publics, cours d’écoles et places de jeux de la Métropole horlogère. Les parcs Galley et des Crêtets ont particulièrement été touchés par la tempête. Une convention doit fixer les modalités de l’aide financière de l’association à la Ville «afin de rendre cette aide publique et transparente».

ATS

