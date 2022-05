CONCOURS | 10 x 2 billets à gagner – Opus One - Vincent Dedienne Gagnez 10x2 billets pour le spectacle de Vincent Dedienne, le jeudi 2 juin à 20h30 au Théâtre du Léman, Genève.

Vincent Dedienne DR

Le comédien revient sur les devants de la scène avec un tout nouveau spectacle !

Passionné aussi bien par le théâtre classique que par le one-man-show, Vincent Dedienne est le point de rencontre entre ces 2 univers. Avec son premier seul-en-scène « S’il se passe quelque chose », un spectacle autobiographique à la fois drôle et sensible, il remporte après 3 ans de tournée et plus de 300 dates, un Molière de l’humour ainsi qu’un Globe de Cristal !

Véritable touche-à-tout, Vincent Dedienne excelle aussi bien sur les planches, dans des long-métrages pour le cinéma ou en tant que chroniqueur sur Canal+, France Inter et pour l’émission Quotidien sur TMC.

Présentation du spectacle par Vincent Dedienne

« C’est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à l’Italie…

Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et des ordures… Des gens. Tous différents et tous réunis pour Un soir de gala. Leur point commun, c’est que c’est moi qui les joue. A capella.

Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle, j’ai décidé de tourner un peu autour des vôtres… si ça chatouille, tant mieux.

Vincent.

P.S : En revanche, il n’y a pas de linge étendu sur la terrasse, et c’est dommage. »

Délai de participation: Dimanche 29 mai à 23h.

