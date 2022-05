CONCOURS | 10x2 billets pour le concert de Nick Mason – Opus One – Nick Mason Gagnez 10x2 billets pour le concert de Nick Mason le 28 juin 2022 à 20h30 au Théâtre du Léman.

Opus One - Nick Mason DR

Une légende à Genève !

En 2018, le batteur et cofondateur de Pink Floyd, Nick Mason, décide de monter Nick Mason’s Saucerful of Secrets. Un groupe qui emprunte son nom au 2ème album studio de Pink Floyd - sorti en 1968 - et qui revisite le répertoire des premiers albums du groupe mythique. Nick Mason’s Saucerful of Secrets réunit Nick Mason, les guitaristes Gary Kemp et Lee Harris, le bassiste Guy Pratt, et le claviériste Dom Beken.

La période qui précède « The Dark Side of The Moon » est tout d’abord marquée par le psychédélisme et l’expérimentation, sous l’influence de Syd Barrett, compositeur principal du premier album de Pink Floyd. Son retrait progressif va renforcer le rôle des autres membres du groupe à partir de « Saucerful of Secrets », leur 2ème album.

Ne voulant pas être pris pour un tribute band ou comparé avec les tournées solos de David Gilmour et Roger Waters, Nick Mason se concentre spécifiquement sur cette première époque de Pink Floyd, avec l’intention réussie de faire revivre l’esprit d’origine du groupe.

Après une tournée à guichets fermés au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique en 2018 et 2019, Nick Mason’s Saucerful of Secrets revient en 2022 avec une nouvelle tournée qui verra son répertoire s’élargir jusqu’aux albums « Meddle » (1971) et « Obscured by Clouds » (1972), et inclura notamment le mythique titre Echoes.

Délai de participation: dimanche 29 mai à 23h.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: