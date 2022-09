CONCOURS | 10x2 billets à gagner – Opus One – Le Grand Bleu Gagnez 20x2 billets pour le ciné-concert "Le Grand Bleu", le samedi 15 octobre 2022 à 20h à l'Arena, Genève.

Le Grand Bleu DR

CINE-CONCERT DU GRAND BLEU

Le 11 mai 1988, Le Grand Bleu de Luc Besson sortait au cinéma. Le troisième long-métrage du réalisateur français a très vite gagné ses galons de film culte. Malgré un accueil relativement glacial de la part des critiques, l’exploration des profondeurs a touché le public en plein cœur. Un succès qui s’explique par le casting emmené par les tout jeunes Jean-Marc Barr et Jean Reno, par de sublimes images mais également par une bande originale qui a marqué toute une génération.

Le Grand Bleu est la consécration de la collaboration à succès démarrée quelques années plus tôt du duo Luc Besson-Eric Serra. Bande originale de tous les superlatifs (Victoire puis César de la meilleure musique de film en 1989, nombreux disques d’or et platine avec plus de trois millions d’exemplaires vendus …), la musique d’Eric Serra retranscrit parfaitement les sentiments les plus profonds des protagonistes, mais également leurs sensations lors des plongées.

Dans le cadre d’une tournée qui fait grand bruit, les aventures en eaux profondes des deux apnéistes sont projetées sur grand écran alors qu’Eric Serra et ses musiciens interprètent en live la bande-originale. Avec cette partition, il plonge le public dans un univers musical planant et réussit à retranscrire en musique l’atmosphère des profondeurs abyssales. Une expérience immersive.

Âge légal : 12 ans

opus-one.ch



Délai de participation: dimanche 9 octobre 2022 à 23h

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: