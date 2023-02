Concours | 20x2 billets – Opus One

Eros Ramazzotti Gagnez 20x2 billets pour le concert d'Eros Ramazzotti, le lundi 20 mars 2023 à 20h à l'Arena, Genève.

Eros Ramazzotti DR

L'icône de la pop italienne revient avec son nouveau projet «Battito Infinito»

Eros Ramazzotti est incontestablement l’un des artistes italiens les plus populaires et appréciés avec des chansons qui ont marqué l'histoire de la musique italienne. Avec 70 millions de disques vendus, 2 milliards de streams et près de 2 milliards de vues sur YouTube, il est l’un des artistes les plus écoutés dans le monde.



Avec 14 albums studio au compteur, des tournées européennes et mondiales à guichets fermés, d'innombrables prix, certifications et reconnaissances, il célèbre aujourd'hui ses 35 ans de carrière et marque son grand retour avec une nouvelle tournée internationale.



4 ans après son dernier album studio, « Battito Infinito » est sorti le 16 septembre 2022, en même temps que la sortie sur toutes les plateformes numériques et à la radio de son premier single Ama. Un message d'amour universel, un hymne à la liberté, une invitation à aimer sans limites ou frontières et à célébrer ce sentiment sous toutes ses formes.



Ama, l’album « Battito Infinito » ainsi que toutes les chansons légendaires qui ont contribué au succès d'Eros Ramazzotti, seront à l'affiche de sa tournée mondiale et en feront une majestueuse aventure live.



"J'ai imaginé ces concerts pour célébrer les nouvelles chansons qui sont sur le point de sortir. Je me suis mis en jeu, suivant chaque étape de ce travail, soignant chaque détail et chaque nuance, et dans chacune de ces soirées, il y aura une petite partie de moi et de mon histoire. Je suis impatient de rejoindre mes fans dans le monde entier, car je pense que c'est la meilleure façon d'affronter ce moment complexe et de recommencer à faire de la musique. Ensemble." – Eros Ramazzotti



Après une série de concerts en avant-première à Séville, Agrigente, Vérone, Athènes et Césarée, Eros Ramazzotti débutera sa tournée « Battito Infinito World Tour » cet automne et fera halte à l’Arena de Genève le 20 mars 2023.

