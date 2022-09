CONCOURS | 10x2 billets à gagner – Opus One – Anastacia Gagnez 10x2 billets pour le concert d’Anastacia, le 18 septembre 2022 à 20h30 au Théâtre du Léman à Genève.

Anastacia fête ses 22 ans de carrière avec une énorme tournée européenne

L’icône de la pop Anastacia annonce une énorme tournée européenne pour 2022 au titre évocateur « I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary », qui passera notamment par Rome, Berlin, Oslo et Londres. Une tournée événement qui débutera à Genève le 18 septembre prochain, pour le plus grand plaisir de ses fans suisses.

Avec à ce jour plus de 30 millions de disques vendus à travers le monde, la superstar fête ses 22 ans de carrière. Des débuts marqués par la sortie de son premier single pop-soul hissé directement en tête des ventes dans de nombreux pays, le tubissime I’m Outta Love. La voix puissante et inoubliable de la performeuse américaine est à l’origine de ses plus grands succès tels que Left Outside Alone et a fait d’Anastacia l’une des chanteuses les plus reconnaissables de notre époque.

Absente de la scène depuis 2018 où elle s’est illustrée avec son septième album studio « Evolution », cette nouvelle tournée signe des retrouvailles avec son public fidèle, après sa récente victoire à l’émission The Masked Singer Australia en octobre 2021.

