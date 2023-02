Concours | 20x2 billets – Opus One – Aldebert Gagnez 20x2 billets pour le concert d’Aldebert le vendredi 17 mars à 20h, Arena de Genève.

Aldebert DR

Aldebert nous invite à plonger dans son nouvel univers avec « Enfantillages 4 »

Au travers de mélodies imparables, d’arrangements léchés et de spectacles généreux, Aldebert fait les choses en grand pour les petits, et leurs ainés n’y sont pas insensibles. Ses albums et ses tournées réunissent toutes les générations et il est donc tout naturel qu’il souhaite nous inviter à voyager à nouveau. Avec la sortie de « Enfantillages 4 », l’artiste reprend la route pour le plus grand bonheur de son public.



En 2019, Aldebert clôturait une tournée marathon avec « Enfantillages 3 ». Célébrant une décennie de tubes, ce spectacle musical l’a amené à se produire plus de 250 fois en deux ans ! Il a ensuite entamé l’écriture et la réalisation d’un nouvel album, intitulé « Enfantillages 4 », lequel a été publié à la fin du mois d’août 2021.



Comme à l’accoutumée, il invite de nombreux artistes à participer à ce nouvel opus. On y retrouve notamment Thomas Dutronc, Jérémy Frérot, Oxmo Puccino, les Souchon pères & fils, les sœurs Camille et Julie Berthollet ou encore Calogero. C’est d’ailleurs avec ce dernier qu’il signe le titre Double Papa et évoque le sujet de l’homoparentalité. L’album invite à un grand voyage et offre une véritable ouverture sur le monde. Aldebert aborde des thématiques sensibles et actuelles telles que l’usage abusif des nouvelles technologies, l’homoparentalité ou encore la protection de l’environnement, le tout de manière habile et non sans humour.



Plus que jamais, il s’affirme dans le rôle de père, tout en conservant son âme d’enfant, et entraîne ainsi avec lui toutes les générations dans son univers !

opus-one.ch

Participez gratuitement, jusqu’au dimanche 5 mars à 23h, en remplissant le formulaire: