CONCOURS | 10 x 2 billets – Opus One

AaRON DR

Pour célébrer son grand retour, AaRON prépare une nouvelle tournée exceptionnelle !

Après 3 opus à succès, « Artificial Animals Riding On Neverland » (2007), « Birds in the Storm » (2010) et « We Cut the Night » (2015), AaRON compte au total un demi-million d’albums vendus et plus de 300 concerts joués dans le monde entier.

Le duo parisien s’est rapidement fait connaître avec la sortie du titre U-Turn (Lili) dont le clip a été visionné plus de 27 millions de fois sur YouTube. En 2017, le titre Blouson Noir (feat John Malkovitch) a été choisi pour la publicité du parfum « L’Homme » par Yves Saint-Laurent.

AaRON repousse sans cesse les limites, se challenge et se réinvente sur chaque album. Après quelques années de silence, les 2 complices reviennent avec The Flame, un nouveau single électrisant sorti en décembre 2019 et avec un nouvel EP « Odyssée », sorti le 7 février 2020. Une mise en bouche pleine de promesses avant la sortie d’un nouvel album très attendu.

