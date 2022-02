Le problème Afficher plus

Les moteurs thermiques ou à explosion sont très polluants. En particulier ceux qui fonctionnent au fuel ou au Diesel. Malgré l’introduction de l’essence sans plomb et du catalyseur, le problème persiste. CO 2 et particules fines sont rejetés en quantité dans l’air, ce qui est désastreux pour la nature et la santé. Et ces moteurs sont encore largement majoritaires par rapport aux moteurs électriques.