Encre bleue – Opérations poutze Julie

Des plongeurs et des bénévoles sorte de l'eau des déchets divers lors de la 4eme édition de Net'Leman en 2009 a Genève. KEYSTONE

«Où seras-tu le 19 septembre?» me demande Armelle. Ça, c’est une colle! À dire vrai, je n’ai encore rien de prévu. S’il fait beau, une balade à Choulex, peut-être? Une visite chez des amis? Une expo à découvrir? Ne rien faire du tout serait aussi envisageable…

Mais non, t’as tout faux, Julie! Le 19 septembre, c’est la Journée mondiale du nettoyage. La troisième du genre.

Il faut donc retrousser ses manches. Pas chez soi, ce serait trop simple. Viser plus grand, à l’échelle de la ville, du pays ou du monde, tant qu’à faire. Car plus de 150 pays se joignent à cette action de poutze générale. Je préfère cette appellation à la «World Clean Up Day» de rigueur sur les réseaux sociaux. Mais en fin de compte, ça revient au même.

Car l’objectif de la journée est de collecter des déchets abandonnés dans les rues, les parcs, les places et que sais-je encore pendant une à deux heures, de les trier et d’aller ensuite boire un godet, en respectant les consignes que vous savez, pour fêter cette belle action citoyenne. «Veux-tu te joindre à nous à Genève?» s’inquiète déjà Armelle. Pourquoi pas.

Ça me fera la main. Parce que rebelote, les 3 et 4 octobre prochain, avec le grand nettoyage du lac!

Deux jours durant, des bénévoles vont se mobiliser sur les rives suisses et françaises du Léman pour le débarrasser d’objets qui n’ont strictement rien à y faire et qui polluent les eaux ou la vue.

Pour cette 10e édition de Net’Léman, des animations viendront un peu partout pimenter la poutze. À Genève, rendez-vous est donné samedi dès 9 h sur le quai de Cologny, en amont de la Tour Carrée, et le lendemain à 8 h 30 devant la jetée du Jet d’eau. Viendra-t-il saluer les nettoyeurs en se levant, lui aussi, un peu plus tôt que d’habitude?