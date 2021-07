Genève – Opération séduction de l’armée pour attirer des femmes L’armée suisse ne compte que 0,9% de femmes. Une séance d’information spécialement destinée aux jeunes filles a été organisée à Genève. Aurélie Toninato

Mardi, une vingtaine de Genevoises âgées de 17 à 23 ans ont participé à la demi-journée d’information à Bernex. IRINA POPA

L’armée suisse compte quelque 140’000 recrues. Parmi elles, 1500 femmes. Soit 0,9% de l’effectif total… Pour augmenter la proportion féminine, le canton de Genève a organisé, pour la première fois, une demi-journée d’information destinée spécialement aux jeunes femmes. Mardi, une vingtaine de Genevoises, âgées de 17 à 23 ans, ont fait le déplacement à l’Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires de Bernex.

Le chemisier à pois contraste avec le pull à capuche, le chouchou à paillettes côtoie les cheveux rasés sur les côtés, la pochette en croco croise le sac à dos. La collégienne partage son banc avec la basketteuse professionnelle et l’étudiante en droit. Face à elles, des intervenants masculins mais surtout féminins. «Lors de nos séances d’information, les jeunes femmes, minoritaires, n’osent souvent pas poser leurs questions, rapporte Nicola Squillaci, commandant de l’arrondissement militaire de Genève et chef de la protection civile. On a mis en place cette demi-journée pour qu’elles osent s’exprimer et pour leur donner l’opportunité de se lancer dans la protection de la population.»