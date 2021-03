États-Unis – Opération policière après des tirs dans un supermarché du Colorado Des dizaines de membres des forces de l’ordre encerclent un supermarché de la ville américaine de Boulder, dans le Colorado, où des tirs ont retenti.

Les policiers disposent de véhicules blindés qu’ils ont positionné à l’entrée du magasin. (Image prétexte) Getty Images via AFP

Une vaste opération de police était en cours lundi après-midi autour d’un supermarché de la ville américaine de Boulder, dans le Colorado, où des tirs ont retenti, a annoncé la police. «EVITEZ LA ZONE», a tweeté la police de cette ville au pied des Rocheuses. «La situation reste très volatile», a-t-elle précisé dans le message suivant.

Une source policière a indiqué à la télévision ABC que des policiers s’étaient rendus sur place après avoir reçu une alerte concernant la présence d’un tireur sur le parking du supermarché King Soopers. Les policiers ont à leur tour essuyé des tirs, a indiqué cette source, qui n’a pas confirmé des informations sur d’éventuels blessés.

«Notre unité spéciale d’intervention est en route pour prêter main forte», a indiqué le bureau du shérif du comté voisin, sur Twitter. Sur des images dont l’authenticité n’a pas été confirmée par les autorités, on voit au moins trois corps gisant sur le sol à l’intérieur et autour du supermarché, pendant que des coups de feu retentissent. Des dizaines de membres des forces de l’ordre encerclaient le supermarché une demi-heure environ après les premiers tirs. Ils disposaient de véhicules blindés qu’ils ont positionné à l’entrée du magasin.

Des images diffusées en direct lors de l’opération par un témoin présent sur le parking ont montré au moins une personne, un homme seulement vêtu d’un short de sport, en train d’être escorté par des policiers hors du magasin, les mains menottées dans le dos et apparemment légèrement blessé à la jambe. Plus tard, des clients qui avaient été conduits en sécurité à l’extérieur du magasin étaient assis, enveloppés dans des couvertures, et échangeaient avec les secouristes.

AFP