Secours – Opération de sauvetage menée au Salève Le Peloton de gendarmerie de haute montagne d’Annecy a mobilisé un de ses hélicoptères suite à un accident de grimpe. Andrea Machalova

En début d’après-midi, une opération de sauvetage était menée au Salève, suite à un accident de grimpe. LMD

Averti plus tôt dans la journée, le Peloton de gendarmerie de haute montagne d’Annecy menait en début d’après-midi une opération de sauvetage au-dessus du Salève suite à un accident de grimpe. Un hélicoptère de leur unité a été mobilisé et tourne actuellement autour des lieux de l’accident. «Tant que les secouristes ne sont pas de retour, je ne pourrai vous donner de plus amples d’informations», a précisé un agent du PGHM.

(Développement suit)