Homicide à Longeau – Coups de feu à Bienne lors d’une opération de police Les forces de l’ordre ont interpellé jeudi un individu au lendemain de la découverte d’un corps à Longeau (BE). Elles ont fait usage de leurs armes.

En divers endroits de Bienne, la police était engagée jeudi soir. KEYSTONE/ADRIAN REUSSER

La police a mené des opérations visibles en divers endroits de la ville de Bienne jeudi soir à la suite de la découverte d’un corps la veille dans un logement à Longeau (BE). Les agents ont fait usage de leurs armes. Une personne a été interpellée.

Dans le cadre de l’homicide à Longeau, la police de Bienne a interpellé un homme, a déclaré jeudi soir à l’agence de presse Keystone-ATS une porte-parole de la police cantonale de Berne, confirmant l’information de plusieurs médias en ligne faisant état de coups de feu à Bienne.

La porte-parole de la police n’a donné aucune autre information sur ce qui se passait à Bienne. L’opération de police a commencé en début de soirée et est toujours en cours, a-t-elle déclaré. La police a annoncé plus d’informations pour plus tard dans la soirée.

Mercredi, la police a retrouvé un homme mort dans un immeuble résidentiel de Longeau. Elle suppose qu’il a été victime d’un crime, comme elle l’a rapporté jeudi matin. Des enquêtes approfondies ont commencé.

ats/nxp