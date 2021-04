Exposition en plein air – Open House explore la maison de demain Dès le 8 mai au parc Lullin, la manifestation pilotée par Simon Lamunière présentera des projets mêlant architecture, art et design autour de la notion d’habitat. Irène Languin

Le premier volet de la manifestation se tiendra au parc Lullin, à Genthod. Open House Le laboratoire Gramazio Kohler de l’École polytechnique fédérale de Zurich présente un projet de décroissance architecturale autour du béton. PHOTO: Gramazio Kohler Ce projet d’unité d’habitation pour les réfugiés a été développé par l’UNHCR (Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) avec le soutien de la Fondation IKEA. PHOTO: UNHCR/IOM 1 / 5

Un tonneau comme refuge, un arbre où niche la vie et une chambre à ciel ouvert: voici quelques-unes des réalisations proposées par Open House, une exposition en plein air orchestrée par le curateur et artiste genevois Simon Lamunière. Dès le samedi 8 mai au parc Lullin de Genthod, le public pourra découvrir le premier chapitre de cette manifestation pluridisciplinaire qui entend présenter des formes innovantes d’habitat à travers des projets issus du monde de l’art, de l’architecture et du design.

Décliné en quatre volets entre 2021 et 2022, Open House mettra en scène près de 40 ouvrages dans divers lieux du canton – aux Bains des Pâquis et au salon Artgenève, notamment. Intitulé «Processus, construire l’habitat», le premier chapitre réunit des projets de recherche menés par plusieurs hautes écoles suisses ou des organisations humanitaires, comme l’EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne), la HEAD (Haute École d’art et de design de Genève) ou l’OIM (Organisation internationale pour les migrations).