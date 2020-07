République démocratique du Congo – Onze personnes tuées dans une embuscade de miliciens Une milice locale aurait intercepté deux véhicules samedi en provenance de Bunia, au nord-est du pays. Trois policiers et quatre militaires font partie des victimes.

Entre octobre et fin mai, au moins 531 civils ont été tués par des groupes armés dans la province de l’Ituri, selon l’ONU. (Photo d’illustration) AFP

Onze personnes, dont des militaires, des policiers et un responsable administratif, ont été tuées samedi dans une embuscade attribuée à une milice locale dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris dimanche de source officielle.

Deux véhicules en provenance de Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri, sont tombés dans une «embuscade» dans le village de Matete, a indiqué l’administrateur du territoire de Djugu Adel Alingi Mokuba.

«Le bilan est de onze morts dont l’administrateur du territoire adjoint en charge de l’Économie et finances, trois policiers et quatre militaires», a-t-il détaillé auprès de l’AFP.

L’embuscade a été attribuée aux miliciens de la secte ethnico-mystique Coopérative pour le développement du Congo (Codeco).

Sept combattants tués

Vendredi, l’armée congolaise avait indiqué avoir tué sept combattants de cette milice qui prétend défendre les intérêts de la communauté lendu.

Entre octobre et fin mai, au moins 531 civils ont été tués par des groupes armés en Ituri, dont 375 depuis mars, selon l’ONU.

En janvier, les Nations Unies estimaient déjà que 701 personnes avaient été tuées dans cette région depuis décembre 2017.

Ces tueries «pourraient constituer des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale», a prévenu le 4 juin la procureure de la CPI Fatou Bensouda.

«Stratégie de massacres»

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme accuse la Codeco et d’autres combattants Lendu de poursuivre «une stratégie de massacres de résidents locaux, principalement Hema, mais aussi Alur, depuis 2017», afin de contrôler les ressources naturelles dans cette région.

Un conflit entre les milices des deux communautés Lendu (agriculteurs) et Hema (éleveurs et commerçants), instrumentalisé par l’Ouganda voisin, avait fait des dizaines de milliers de morts entre 1999 et 2003.

Les violences ont repris pour des motifs obscurs fin 2017, sans cette fois que l’Ouganda semble y jouer un rôle. Les Hema n’ont pas reconstitué de milices, s’en remettant à l’autorité de l’État.

( AFP/NXP )