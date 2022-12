Sit-in du 15 mars 2019 sur la Treille – Onze grévistes du climat acquittés en dernière instance Le Tribunal fédéral donne raison aux deux juridictions cantonales ayant blanchi les manifestants. Fedele Mendicino

De nombreuses manifestations ont donné lieu à des procédures judiciaires ces dernières années. TDG

Le Tribunal fédéral vient de confirmer l’acquittement en faveur de onze grévistes du climat qui avaient manifesté le 15 mars 2019 sur la Treille. Rejetant un recours du Ministère public, le TF, dans un arrêt publié ce mardi, revient ainsi sur les faits: «La manifestation en cause, ayant pris la forme d’un sit-in, s’était non seulement déroulée de manière pacifique, mais s’inscrivait en outre dans le prolongement immédiat, tant sur le plan géographique que chronologique, d’une manifestation dûment autorisée et encadrée par la police, qui était donc déjà présente sur les lieux et ainsi suffisamment préparée.»