Gouvernement genevois – Onze femmes élues au Conseil d’État En 1993, Martine Brunschwig Graf entrait dans l’Histoire en devenant la première conseillère d’État. Dix autres femmes l’ont suivie. Laurence Bezaguet

Martine Brunschwig Graf est la première femme élue au Conseil d’Etat genevois. UELI HILTPOLD

«L’important est d’être élu et d’avoir une responsabilité. Être femme en est une de plus. Je n’ai jamais prétendu les représenter. Mais mon élection signifie qu’une femme peut accéder à toutes les fonctions.» C’est en ces termes que Martine Brunschwig Graf commentait sa victoire au soir du 14 novembre 1993 (la «Tribune» du 15 novembre). Et quelle victoire, puisque la libérale venait tout simplement d’entrer dans l’Histoire en devenant la première femme à accéder au gouvernement cantonal genevois!