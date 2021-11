Mexique – Onze cadavres retrouvés dans l’État du Michoacan Les corps des onze hommes, âgés de 15 à 36 ans, ont été retrouvés lundi en zone rurale dans l’État du Michoacan, au Mexique.

Michoacan est l’un des 32 États du Mexique les plus frappés par la violence du crime organisé. (Image d’illustration) AFP

Les corps de onze hommes dont six adolescents ont été retrouvés lundi soir dans un État de l’ouest du Mexique, victimes de la violence d’un puissant cartel de la drogue, ont indiqué mardi des sources judiciaires.

Les corps des onze hommes, âgés de 15 à 36 ans, ont été retrouvés en zone rurale dans l’État du Michoacan peu avant minuit, en pleine Fête des morts de la Toussaint, l’une des plus importantes de l’année au Mexique. Ils ont été tués par balles, rapportent plusieurs médias mexicains.

Une victime avait 15 ans et cinq autres 17 ans, d’après le parquet, qui ajoute dans un communiqué avoir identifié les corps réclamés par les familles. Trois autres victimes avaient 19 ans, contre 31 et 36 ans pour les deux plus âgées, poursuit le parquet, sans préciser si les onze ont été achevés par balles, ni aucune raison concernant leur mort.

Fief du Cartel Jalisco Nueva Generacion

Michoacan est l’un des 32 États du Mexique les plus frappés par la violence du crime organisé. Six personnes ont été tuées le 18 octobre lors de l’attaque d’un bar dans la capitale régionale Morelia. L’assaut donné par des hommes armés sortant de deux voitures contre les victimes sur le trottoir devant le bar a été enregistré par des images de vidéo-surveillance, qui ont largement circulé dans les médias.

L’État de Michoacan est l’un des fiefs du puissant Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), un rival du Cartel de Sinaloa du plus célèbre des «narcos» mexicains, Joaquin «el Chapo» Guzman, condamné à la prison à vie aux États-Unis.

Les États-Unis ont offert 10 millions de dollars (9,1 millions de francs) pour des informations pouvant conduire à l’arrestation de son leader, Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho». Le CJNG «est l’un des producteurs de méthamphétamines parmi les plus prolifiques au monde», selon le Département de justice américain en mars 2020. Plus de 36’000 homicides ont été enregistrés l’année dernière au Mexique.

AFP

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.