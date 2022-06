Instant «historique». La Suisse a été élue ce jeudi au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies dont elle prendra la présidence en mai de l’année prochaine. Qui parmi ceux qui ont vécu le non cinglant du peuple suisse à l’ONU en 1986 puis le non explosif à l’EEE en 1992 aurait pu imaginer que la petite Suisse neutre de 8,5 millions d’habitants accéderait un jour au sommet de cette organisation mondiale? Le symbole est puissant, presque enivrant, mais même les plus euphoriques se gardent de sublimer cet honneur suprême.

La Suisse revient de loin. Si elle n’a pas eu besoin de se battre pour s’assurer cette élection sans rival parmi les 193 États membres de l’organisation, le combat au sein du parlement fédéral fut intense, une partie de la droite et l’UDC refusant de «compromettre la neutralité» pour faire de la figuration au sein du «machin» peu cher à de Gaulle.

Nous voici donc dans le saint des saints, mais au plus mauvais moment. L’ONU a fait l’impitoyable démonstration de sa propre impuissance depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février dernier. L’échec du système de sécurité collective est patent. Fondamentalement, rien de neuf. Depuis le jour de la création de l’organisation, le Conseil de sécurité s’est retrouvé otage de ses cinq membres permanents, qui usent de leur droit de veto dès que leurs intérêts sont mis en cause. Sauf que dans le conflit ukrainien, où l’identification de l’agresseur est d’une limpidité effrayante, où les crimes de guerre se multiplient au cœur de l’Europe, où la guerre charrie des millions de réfugiés à nos portes, cette impuissance systémique est devenue insupportable. Et des experts prédisent à l’ONU le même funeste sort qu’a connu la SDN, fondée à Genève: la mort à petit feu dans l’indifférence.

«Nous voici donc dans le saint des saints, mais au plus mauvais moment.»

La Suisse n’a donc pas de quoi pavoiser. Mais elle croit dur comme fer qu’elle a un rôle à jouer, que ses talents de médiatrice et négociatrice, sa neutralité, active ou collaborative, lui permettront de contribuer à faire avancer les réformes visant à sortir les Nations Unies de ses blocages. Elle a deux ans pour ce faire et s’y prépare intensément. Si elle réussit, ne serait-ce qu’un peu, elle pourra gagner de la reconnaissance et du poids sur la scène internationale. C’est également une opportunité unique de revaloriser le multilatéralisme tel qu’il est pratiqué au sein des organisations spécialisées à Genève, particulièrement sollicitées et nécessaires en ces temps de guerre. Le défi est immense, mais il mérite d’être relevé.

Pour que cette ambitieuse entreprise ait une chance de porter ses fruits, il faut qu’elle soit emmenée par un ou une leader charismatique, engagé·e, visionnaire, doté·e d’une connaissance intime du système et possédant un réseau mondial. C’est là que le bât blesse. Le terne Ignazio Cassis, conseiller fédéral chargé des Affaires étrangères, très critiqué à l’interne et sans envergure à l’externe, est-il l’homme de la situation? On peut en douter. Les cafouillages du Conseil fédéral sur les sanctions suisses au lendemain de l’agression russe en témoignent. Sa discrétion en ces semaines d’avant-élection, où il s’agissait d’expliquer ses objectifs et ambitions pour la Suisse et l’ONU, est également troublante. Au final, ce sont les anciens conseillers fédéraux, grands avocats de la Suisse à l’ONU, qui ont fait le travail à sa place. Réapparition éclairante et presque rafraîchissante de Joseph Deiss et engagement tous azimuts de l’infatigable Micheline Calmy-Rey.

Le moment est «historique». Monsieur Cassis, il est temps de prendre le relais. Avec détermination et, pourquoi pas, un peu de panache.

Pierre Ruetschi Afficher plus Directeur exécutif du Club suisse de la presse

