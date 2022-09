US Open – Ons Jabeur poursuit sa route à New York La Tunisienne, finaliste de Wimbledon, a pris la mesure de la Russe Kudermetova 7-6 6-4. Qualification également pour la joueuse en forme du moment, la Française Caroline Garcia.

La Tunisienne Ons Jabeur verra les quarts à New York pour la première fois de sa carrière. AFP

La Tunisienne Ons Jabeur, 5e mondiale et finaliste du dernier Wimbledon, s’est qualifiée dimanche pour les quarts de finale de l’US Open en écartant la Russe Veronika Kudermetova (18e) 7-6 (7/1), 6-4.

À 28 ans, elle atteint pour la première fois ce stade du Majeur new-yorkais et affrontera pour une place dans le dernier carré l’Australienne Ajla Tomljanovic, tombeuse de Serena Williams au 3e tour et qui a confirmé en éliminant dimanche la Russe Liudmila Samsonova (35e).

«Pour le public: je vais jouer contre Ajla, qui a battu Serena…», a lancé Jabeur en espérant s’attirer ainsi les faveurs des spectateurs pour son prochain tour.

Garcia toujours intouchable

La Française Caroline Garcia, 17e mondiale, s’est qualifiée dimanche pour son premier quart de finale à l’US Open en battant l’Américaine Alison Riske (29e) 6-4, 6-1 en 1h22. «Je suis tellement excitée d’être en quart, j’ai accumulé beaucoup de confiance depuis Cincinnati», a souligné Garcia en référence à son titre au WTA 1000 juste avant le début de l’US Open.

Contre Riske, qui l’avait battue lors de leurs trois précédentes confrontations, Garcia a mis un set à se libérer, avant de plus nettement dominer dans la seconde manche. «Alison est une joueuse très dure, une combattante, elle bouge beaucoup. J’ai dû être très agressive. Le premier set était serré, ce n’était pas du grand tennis, j’ai dû gérer mes émotions. La seconde manche était très bonne», a analysé Garcia.

Au prochain tour, elle affrontera Coco Gauff. L’Américaine, 12e mondiale, a battu la Chinoise Shuai Zhang (36e). La finaliste du dernier Roland-Garros, s’est imposée 7-5, 7-5 au bout de presque deux heures d’un match serré. Elle est parvenue à effacer dans chaque set un break de retard, pour mieux ensuite faire la différence au 11e jeu.

Berrettini affrontera Ruud pour la revanche de Gstaad

Matteo Berrettini en habitué et Casper Ruud pour une première à ce stade de l’US Open, se sont donné rendez-vous en quart de finale, dimanche à New York, où aura lieu en nocturne le choc des 8e entre Daniil Medvedev et Nick Kyrgios.

L’Italien (14e mondial) a bataillé sur le Louis Armstrong, suintant de moiteur, pour venir à bout 3-6, 7-6 (7/2), 6-3, 4-6, 6-2, de David Davidovich Fokina (39e). Après avoir déjà dû s’employer durant 3h47 pour écarter Andy Murray au tour précédent, il a cette fois mis deux minutes de moins pour venir à bout de l’Espagnol, qui lui a mené la vie dure, avant qu’une blessure ne le handicape au dernier set.

À 3-2 contre lui, après avoir débreaké, Davidovich Fokina s’est fait mal sur la partie antérieure du genou gauche en faisant une glissade jambes écartées. Le physio a vainement tenté d’endormir la douleur en frottant la zone avec une poche de glace. Berrettini, vainqueur au Queen’s et à Stuttgart cette saison, n’a ensuite pas manqué de le rebreaker et de conserver cet avantage jusqu’au bout.

«Ce n’est pas la façon dont je voulais terminer le match, mais je la prends cette victoire. Je n’ai pas commencé comme je le voulais, mais je me suis battu pour revenir dans la rencontre. Il a joué un tennis incroyable…», a commenté l’Italien de 26 ans.

Berrettini, demi-finaliste à l’Open d’Australie, mais empêché de défendre ses chances à Roland-Garros, en raison d’une blessure, et à Wimbledon, à cause du Covid, démontre à nouveau son aisance sur le ciment new-yorkais, lui qui a atteint le dernier carré en 2019 et les quarts l’an passé.

Il aura pour adversaire Casper Ruud (7e), qu’il avait battu au 2e tour de l’US Open en 2020, mais qui mène 3-2 dans leurs confrontations, la dernière ayant eu lieu en finale à Gstaad mi-juillet. Le Norvégien de 23 ans a lui moins souffert pour écarter 6-1, 6-2, 6-7 (4/7), 6-2 le Français Corentin Moutet (112e et repêché des qualifications).

Solide et constant, il a surtout profité lors des deux premières manches du non-match de son rival, passé alors totalement à côté de son premier 8e de finale en Grand Chelem, en commettant énormément de fautes directes.

AFP

