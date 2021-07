Pionnière à Wimbledon – Ons Jabeur, au nom de l’Afrique Première femme arabe sacrée à la WTA mi-juin, la Tunisienne n’avance pas que pour elle à Church Road. Jérémy Santallo

Le lâcher-prise d’Ons Jabeur après sa victoire vendredi contre Garbine Muguruza. AFP

En un siècle d’existence, le «Temple» n’avait jamais vu ça. À un point vendredi, jour de relâche dans son pays, d’une qualification pour les 8es de finale à Church Road, la Tunisienne Ons Jabeur a été vomir dans un coin du Centre court. Avant d’expédier un ultime coup droit croisé pour triompher de l’ancienne No 1 mondiale et championne de 2017 à Wimbledon, Garbine Muguruza. «J’ai une inflammation à l’estomac. Cela s’amplifie avec le stress et la fatigue. Parfois, je bois de l’eau et elle ne descend pas, a-t-elle souri. Cela m’ennuie depuis longtemps, mais j’essaie de faire avec.»