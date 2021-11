Les sorties livres et BD – Onfray, Manchette, Jim Harrison invitent à tourner la page Outre le Goncourt tout frais, de jolies pépées de roman noir en souvenirs du Montana: tout pour s’évader en lisant! Cécile Lecoultre

Manchette et Cabanes, rencontre explosive

Manchette et Cabanes: en pleine cible. DR

«Morgue pleine», l’association de Manchette et Cabanes crépite… DR

BD Max Cabanes s’est déjà frotté aux romans de Jean-Patrick Manchette, avec l’aide de Doug Headline. Voici le trio de retour dans une aventure digne des meilleurs romans noirs, avec suffisamment de violence, de jolies pépées et de dialogues désenchantés pour les règles du genre.

Eugène Tarpon a quitté la gendarmerie en 1975, pour végéter dans son bureau de détective privé. Une jolie blonde, Memphis Charles, débarque au milieu de la nuit: sa coloc a été égorgée et tout la désigne comme la coupable idéale. Un peu malgré lui, Tarpon va enquêter, se prendre des gnons plein le tarin et plein le ciboulot, rencontrer des méchants de tout poil et un journaliste juif à la retraite qui va peut-être l’aider à résoudre le crime. Les décors sont superbes, les personnages bien léchés et l’affaire suffisamment tordue. DMOG

Michel Onfray passionne de la préhistoire à Jeff Koons

Michel Onfray, grand disserteur, touche par sa vision de l’art, entre hédonisme et cynisme bien partagés. DR

Essai Le sociologue polémiste Michel Onfray publie avec une abondance suspecte – 115 ouvrages à ce jour. Mais en matière de création artistique, et plus spécialement contemporaine, le théoricien ne cesse de fasciner par ses remises en question, évaluations soupesées à l’aune de son cynisme, puis réévaluées par hédonisme. Dans «Les raisons de l’art», le féroce débatteur s’assagit pour donner une leçon qui court des mammouths de Chauvet aux caniches de Jeff Koons.

Ni thuriféraire à l’encensoir actif ni sniper à l’affût

Discutant de la nécessité du Beau, cette préoccupation sotte et moderne, luttant contre les pauvres d’esprit qui tirent la chasse sur Marcel Duchamp, torpillant les généralisations abusives, Onfray se félicite parfois de son jugement nuancé, jusqu’à agacer. Subsiste cette certitude: il est «celui qui aime, ni thuriféraire à l’encensoir actif ni sniper à l’affût». Touchant, mais oui. CLE

Un survol passionnant par ses prises de position tranchées. DR

Lord Jim Harrison, quelques inédits pour la route

Magnifique cow-boy de la littérature américaine et penseur humaniste qui touche encore… Harrison, ou Lord Jim, dans toute sa splendeur posthume avec cette compilation d’inédits. DR

Biographie De Jim Harrison (1937-2016), tout semblait avoir percé, tant le colosse des lettres sauvages américaines a célébré sa propre vie au cours d’une œuvre libre et dense. Et pourtant, «L’homme qui célébrait les livres» en avait encore sous la semelle, vantant poètes, femmes, grande bouffe, Bandol de Tempier ou Romanée-Conti. Ces lumineux inédits, loin d’insultants fonds de tiroir, tombent du ciel avec un à-propos ironique, subtil et puissant.

«Personne ne sait si l’on peut fumer et pêcher dans l’autre monde, mais j’ai bien peur que non.» Jim Harrison, écrivain

Le chasseur du Michigan partage ses débuts de journaliste sportif, ses expériences de naturaliste aguerri. Entre autres confidences et aphorismes qui ici pullulent en pagaille, l’auteur avoue: «Bukowski s’est faufilé par la porte de derrière…» Maigre consolation à ce constat: «Personne ne sait si l’on peut fumer et pêcher dans l’autre monde, mais j’ai bien peur que non.» CLE

A ranger à côté d’«Un sacré gueuleton», même éditeur… DR

Le Goncourt, un grand cru de Mohamed Mbougar Sarr

Mohamed Mbougar Sarr au restaurant Drouant, mercredi dernier, tout juste couronné par le Prix Goncourt pour «La plus secrète mémoire des hommes». EPA/IAN LANGSDON keystone-sda.ch

Roman monde Après «De purs hommes», sur l’homosexualité en Afrique, le Beauvaisien de Dakar traite du chemin ardu des écrivains dans la jungle de l’intelligentsia. Entre journal intime, enquête et essai sur le job de romancier, Mohamed Mbougar Sarr, par le biais de son alter ego Diégane, se met en quête de T.C. Elimane, auteur du mythique, «Le labyrinthe de l’inhumain». Un auteur maudit… lui, à l’évidence, ne le sera pas.

Une ironie, légère et constante, flotte sans cesse sur ce récit hybride qui alterne les genres et les humeurs, critique avec une charge corrosive les tyrannies et les mépris, folle mise en abîme qui se moque aussi de la vanité des hommes. Jouant avec les codes, du thriller à la biographie, ce jeune écrivain de 31 ans rappelle la puissance de la fiction contre toutes les oppressions. Et s’affiche citoyen du pays des écrivains, comme ses aînés prestigieux, Georges Perec, Carlos Ruiz Zafón ou Jorge Luis Borges, ou ses contemporains, Marisha Pessl ou Paul Auster. CLE

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres!

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.