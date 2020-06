Communes – Onex: Carole-Anne Kast hérite d’un dicastère imposant La seule magistrate sortante gérera désormais également les finances. Caroline Zumbach Benz

Carole-Anne Kast, conseillère administrative onésienne DR

Les trois conseillères administratives onésiennes se sont réparti les différents dicastères. L’unique magistrate sortante, Carole-Anne Kast, hérite du portefeuille le plus imposant et s’affiche comme le pilier de cette législature. Pour la première fois, elle sera en charge des finances communales tout en continuant de gérer la sécurité, la santé, l’enfance et le social, ainsi que la Fondation immobilière de la Ville d’Onex. «C’était la meilleure solution collective, glisse la magistrate. Mes collègues n’ont pas d’expérience de l’Exécutif. Moi, ça fait treize ans que je suis conseillère administrative. Des budgets, j’en ai vus. Et je suis plutôt copine avec les chiffres.»