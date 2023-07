Recrue grenat – Ondoua et Servette, c’est presque fait Le Camerounais doit obtenir un visa de travail, après, il devrait rejouer en grenat. Daniel Visentini

Ondoua pourrait bien retrouver sous peu Severin et ses plusieurs de ses anciens coéquipiers servettiens. ERIC LAFARGUE

On avait évoqué un possible retour au Servette FC de Gaël Ondoua il y a quelques jours seulement. On avait même parlé avec le joueur, qui n’avait pas souhaité s’exprimer sur la question, tout en laissant la porte ouverte. Il a l’avantage d’être libre. Selon nos informations, l’international camerounais pourrait bien prendre la direction de Genève sous peu. Il resterait le cas administratif du visa de travail à régler avant que la chose se confirme.