Cent jours à la Maison-Blanche – «Oncle Joe» redonne sa santé à l’Amérique Grâce au succès de la campagne de vaccination, Joe Biden peut se vanter d’un bilan positif, alors qu’il prononce ce mercredi un discours devant le Congrès après cent jours de présidence. Jean-Cosme Delaloye - New York

Joe Biden a appelé mardi les Américains qui ne se sont pas fait vacciner à le faire sans tarder. keystone

Joe Biden était entré en campagne pour la Maison-Blanche le 25 avril 2019 en affichant sa volonté de se battre pour sauver «l’âme de l’Amérique». Deux ans plus tard, au moment de marquer les cent premiers jours de sa présidence avec un discours au Congrès ce mercredi soir, Joe Biden doit surtout sa popularité à son action sur «la santé de l’Amérique». Selon plusieurs sondages réalisés ces derniers jours, deux tiers des Américains approuvent l’action du président contre la pandémie et son programme de vaccination massive pour toutes les personnes âgées de plus de 16 ans.