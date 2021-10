Mon animal et moi – «On voulait des poissons, on a finalement acheté deux lapins!» Depuis deux ans, «Pilou» et «Azurée» font le bonheur de Coline, de Lisa et de leur maman, Francine. Saskia Galitch

Coline et son lapin Pilou (g) avec sa soeur Lisa et Azurée (d). Yvain Genevay / Tamedia

L’amour, ça ne se commande pas. Coline, Lisa et Francine, leur maman, en savent quelque chose, elles qui vivent une relation magnifique avec leurs lapins nains têtes de lion, Pilou et Azurée. Pourtant, comme souvent dans les belles histoires, tout commence par un drame. En l’occurrence, la mort accidentelle de Frimousse le chat, en 2018. Le traumatisme est terrible. Les mois passent, le chagrin reste. Si bien qu’au bout d’un an, pour tenter de s’aider à faire le deuil de Frimousse et combler le vide qu’il a laissé, la petite famille de Troistorrents (VS) se décide à reprendre un animal.