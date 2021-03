Portrait de Justine Mettraux – «On voit de plus en plus d’équipages mixtes ou uniquement féminins» C’est une année chargée qui attend la navigatrice genevoise, qui a comme objectif ultime de participer au prochain Vendée Globe, en 2024. Julien Pidoux

La navigatrice Justine Mettraux vise la prochaine édition du Vendée Globe. Getty Images

C’est qui?

Elle a grandi à Versoix, à deux pas du Léman. Son père avait un bateau amarré pas loin, à Port-Choiseul, alors c’est toute petite déjà que Justine Mettraux découvre la navigation. Puis le «déclic» comme elle dit, à l’adolescence: en fait, être sur un bateau, elle aime ça. Ce sera donc d’abord les régates sur les eaux plus ou moins tranquilles du lac, jusqu’au Bol d’or, les cinq jours du Léman. «Ce sont ces compétitions qui m’ont mis le pied à l’étrier, mais qui m’ont surtout donné envie d’aller plus loin», glisse-t-elle aujourd’hui, de passage dans la région pour voir ses frères et sœurs.