Effets des sanctions en Russie – «On vit sous un vrai blocus…»

Les sanctions occidentales, et par ricochet des mesures russes, créent un sentiment d’étranglement dans les cercles de la Russie libérale. Certains veulent quitter le pays.

Les files s’allongent devant les banques. La chute du rouble et la hausse des taux d’intérêt décidée par la Banque centrale pour tenter de la juguler poussent les Russes à sortir leurs économies et à renégocier leurs crédits. Saint-Pétersbourg, 25 février 2022.

Au milieu de la queue devant sa banque, dans un quartier proche du centre de Moscou, Dmitrï a la mine des mauvais jours. «On vit sous un vrai blocus…» Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, ce père de famille a vu ses perspectives familiales se réduire. Il se garde bien de parler politique et encore moins d’exprimer ouvertement son opposition à cette guerre dont le Kremlin de Vladimir Poutine et les télévisions publiques cachent le nom. «Dans les faits, les sanctions occidentales et contre-mesures russes font que nous vivons encerclés de mesures punitives», déplore-t-il avant de lister les effets de ce «blocus» politico-économique qui touchent les simples Russes.