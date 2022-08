Nos forains genevois (2/5) – «On vit en caravane mais on n’est pas en vacances!» Scolarité, vie de famille, évolution du métier: les forains racontent leur vie sur les routes suisses. Léa Frischknecht

Nicolas Schauerjans, délégué de l’Association foraine de Suisse romande et Chantal Wetzel, présidente, vivent tous deux sur le site de la Bécassière à Versoix. MAGALI GIRARDIN

Les néophytes pourraient croire à un grand camping. Mais le terrain de la Bécassière, à Versoix, est bien le lieu de vie des forains genevois. Un paysage de centaines de caravanes, de toutes les tailles et de tous les âges. Certaines ont bien quelques décennies alors que d’autres, rutilantes et modernes, feraient presque rêver les plus sédentaires.