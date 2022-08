Le prof à l’EPFL et astronaute suisse décrypte le programme Artemis, qui décolle le 29 août. L’objectif, à terme, c’est de s’installer sur la Lune.

Le professeur Claude Nicollier, astrophysicien et astronaute, lors d’une conférence de presse, le 18 août 2020, au Musée de l’aviation militaire de Payerne.

Que retenez-vous d’Artemis?

Le programme comprendra plusieurs missions. Les premières seront Artemis I, II et III. Artemis I, qui est prévue au départ le 29 août, sera une mission inhabitée de plusieurs semaines. Elle doit se mettre initialement en orbite terrestre, puis envoyer la capsule Orion vers la Lune, mais seulement avec des mannequins et de l’équipement technique et scientifique à bord, avant de revenir sur Terre.