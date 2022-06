À la découverte de la Suisse – On va marcher sur la lune! Un sol caillouteux, sculpté par la pluie et qui prend des allures de paysage lunaire : c’est sûr, on est en présence de relief karstique. Il constitue environ 20% du territoire suisse, principalement dans le Jura et les Préalpes. Isabelle Jaccaud / Travelcontent

Randonneuse prenant une pause sur les Lapiaz a Truex. N. MUNFORD

Les lapiaz ou lapiés, signes typiques du relief karstique, modèlent la surface des roches calcaires très solubles. Au fil du temps, les lapiaz, façonnés et sculptés par l’eau de pluie et de fonte des neiges qui dissout la roche, donnent un aspect craquelé, quasi lunaire, au sol.

Le lapiaz de la tour de Famelon

Les Lapiaz vers la Pierre du Moëllé. Lapiaz à Truex.