Réforme des retraites en France – «On va faire pression jusqu’au bout pour obtenir quelque chose» Avec 1,28 million de personnes dans la rue, les syndicats ont prouvé que la mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas. Cela suffira-t-il? Alain Rebetez - Paris

Ce 7 mars 2023 à Paris, la préfecture a compté 81’000 manifestants, à peine plus que le 19 janvier (80’000). AP Photo/Aurelien Morissard/keystone-sda.ch

C’est un Paris un peu hésitant qu’on pouvait découvrir ce mardi: une circulation peu encombrée, comme un dimanche, mais des magasins ouverts et la foule presque habituelle dans les rues. Presque, car Paris était ralenti: «ça se sent, on a beaucoup moins de monde que d’habitude, les gens télétravaillent, ils sont restés chez eux», note le serveur d’une brasserie dans le 20e.