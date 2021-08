Interview – «On va devoir opérer votre sein. Mais c’est une bonne nouvelle.» Dans le court métrage «Champagne», Coralie Lavergne relate la violence d’une annonce de diagnostic formulée avec maladresse ou froideur. Le film adopte le regard de Jeanne, 30 ans, lorsqu’elle apprend qu’une tumeur bénigne doit être retirée de son sein. La gynécologue martèle qu’il s’agit d’une bonne nouvelle. Pour Jeanne, c’est un cataclysme. Ellen De Meester

«Je me suis rendu compte que chaque année, des dizaines de milliers de femmes doivent avoir recours à des ablations partielles ou totales du sein à titre préventif - pour éviter le pire. Et nous sommes chanceuses que le problème soit parfois pris à temps. Mais dans la majorité des cas, ce sont des féminités touchées à vif, bien que la finalité soit "positive" médicalement parlant. J’avais envie de leur donner une voix.» - Coralie Lavergne DR

La scène d’ouverture s’agrippe immédiatement à une corde sensible… et ne la lâche plus. Champagne, le premier court métrage de Coralie Lavergne, nous invite dans la salle d’attente d’un cabinet gynécologique, où plusieurs femmes patientent. Parmi elles, Jeanne, 30 ans, sent l’inquiétude lui nouer la gorge. Sa voisine, une joyeuse jeune femme enceinte, lui affirme qu’elle «reconnaît son anxiété», étant également passée par là. Or, Jeanne n’est pas venue pour discuter d’une grossesse: si elle est assise dans cette salle d’attente, c’est parce qu’elle attend des informations quant à une lésion potentiellement cancéreuse découverte dans sa poitrine. La peur de l’une et la joie de l’autre se heurtent. Lorsque la gynécologue l’appelle, Jeanne bondit de son siège.