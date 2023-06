Le naufrage d’une grande banque, aussi bien équipée en capital, constamment surveillée et entourée de multiples garde-fous qu’elle soit, démontre si besoin était qu’aucune banque, même correctement gérée, n’échappe au risque de voir les digues céder devant une panique bancaire. Il y a à cela une raison, et une seule: si la confiance disparaît, plus rien ne tient.

Alors on peut gloser. Oui, des erreurs de gestion ont été commises. Oui, les autorités de surveillance ont été trop longues à la détente. Oui, il faut enquêter pour établir les responsabilités. Et s’accommoder d’une CEP qui cherchera la lumière sous les réverbères. Mais on ne parviendra jamais à identifier véritablement l’instant T où tout a basculé. Car les facteurs déclencheurs sont formés d’une série d’indices, les uns insignifiants, les autres remontant à une situation bancaire internationale trop complexe et éloignée dans le temps pour être décryptée aujourd’hui.

D’ailleurs, peu importe. La seule question qui reste est de savoir si la Suisse peut s’accommoder de la présence d’une seule grande banque.

Sur les grandes places financières mondiales, on trouve toujours plus grand que soi, et les États-Unis, par exemple, ont fait de la reprise des banques naufragées par des groupes de taille supérieure leur spécialité. L’Europe n’est pas loin de les rejoindre sur ce point. Mais la Suisse? Derniers épisodes du même genre en date, les reprises de Leu et de BPS, classées grandes banques à l’époque, par plus gros qu’elles, le CS Holding d’alors.

Désormais, plus aucune grande banque pour recueillir dans son giron une UBS qui poserait problème! Il y aurait certes la possibilité, difficilement praticable dans l’urgence et totalement étrangère à la doxa helvétique, d’une nationalisation pure et simple.

«La seule question qui reste est de savoir si la Suisse peut s’accommoder de la présence d’une seule grande banque.»

Mais si l’on ouvre les yeux sur la réalité du terrain de chasse bancaire, devenu par définition mondial, on s’aperçoit que les candidats potentiels à la reprise de l’unique grande banque suisse ne manqueraient pas. On en trouve bien sûr en Amérique, au Royaume-Uni, en France, voire en Allemagne, en Espagne et même en Italie si, au lieu de prendre en guise d’étalon leurs capitalisations boursières respectives, on les mesure à la taille de leur bilan.

C’est cette dernière qui devrait compter, comme l’a fait remarquer Thomas Jordan, le président du directoire de la BNS, qui relevait l’autre jour l’écart considérable entre le total du bilan et la capitalisation boursière de Credit Suisse au moment de sa chute. Car la rentabilité sur la durée de tout établissement découle de celui-là et non de celle-ci. Mais voilà, quand les actionnaires prennent peur, les déposants le remarquent et l’interprètent aussitôt comme le signal de départ. Thomas Jordan pense que les banques devraient structurer différemment le côté passif de leur bilan pour éviter les retraits massifs des déposants. En somme, réduire la taille du cœur même de l’intermédiation bancaire, qui est la transformation d’échéances.

Seulement voilà: «Vous ne pouvez pas réformer une banque de manière qu’elle ne soit plus une banque», s’exclamait l’autre jour Walter Kielholz, ancien président de CS, dans une interview à ce journal. Certains y pensent pourtant, et voient même dans le concept de banque étroite, ou narrow banking, évoqué ici même (lire la «Tribune de Genève» du 27 mars), le seul moyen d’écarter définitivement le risque de paniques bancaires.

Marian Stepczynski Afficher plus Chroniqueur économique. PIERRE ALBOUY

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.