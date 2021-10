Élections cantonales 2023 – On s’échauffe déjà pour la course au Conseil d’État Alors qu’une prétendante s’est déclarée fin septembre, un an et demi avant l’échéance, d’autres confirment être «en réflexion». Tour d’horizon. Marc Moulin

Un an et demi avant les élections cantonales du printemps 2023, la Tour Baudet – siège du pouvoir genevois depuis le XV e siècle – éveille déjà des appétits. LAURENT GUIRAUD

Elle est sortie du bois tôt. En se déclarant candidate pour entrer au Conseil d’État déjà fin septembre, la socialiste Carole-Anne Kast a ouvert les hostilités dans une course dont le final aura lieu au printemps 2023. Bien que les partis n’aient pas encore arrêté leur stratégie, ni même parfois leur calendrier, la période préélectorale est de facto ouverte, un an et demi avant le scrutin.

Pourquoi se dévoiler si tôt? «Mon intérêt était un secret de Polichinelle, et il était important pour ma section communale de planifier la suite», répond la socialiste, qui effectue son quatrième mandat au sein de l’Exécutif d’Onex.