Après le retrait américain – «On se sent vulnérable face aux talibans» Le départ des derniers soldats étrangers accroît l’incertitude parmi la population à Kaboul, malgré les promesses d’amnistie du nouveau pouvoir. Emmanuel Derville, New Dehli

Les combattants talibans, membres de l’unité Badri, ont pris le contrôle de l’aéroport après le départ des derniers soldats américains. AFP

Kaboul, ce mardi, une heure du matin. La ville endormie se réveille en sursaut. Des tirs d’armes légères et de mitrailleuses claquent de tous les côtés. De longues rafales ponctuées d’autres plus courtes et plus sourdes. Les derniers soldats américains de la 82e division aéroportée ont quitté l’aéroport il y a moins d’une heure. Mais les talibans ne dorment pas. Ils célèbrent leur victoire arrachée après vingt ans de guerre.

Un cadre islamiste jette un regard triste sur ces deux dernières décennies: «Alors que je surmonte l’émotion qui est la mienne, je dédie cet instant à ma famille et mes amis qui ont payé le sacrifice ultime», déclare Abdul Qahar Balkhi, membre de la commission culturelle des talibans, qui tourne sans regret la page de «longue années ponctuées par la mort, la destruction, les bombardements, les descentes nocturnes et la misère».