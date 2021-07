Catastrophes naturelles – «On s’attendait à de tels désastres, mais pas si tôt» Le professeur genevois Martin Beniston revient sur la météo meurtrière de cet été. Pour lui, le changement climatique semble s’accélérer. Marc Moulin

En Sibérie, Yakoutsk suffoquait, jeudi, dans la fumée des incendies de forêts. Les régions sibériennes font partie des plus exposées au changement climatique. AFP

Déluges et inondations en Chine ou en Europe du Nord; fournaise et incendies au Canada et aux États-Unis. Les désastres naturels se multiplient cet été.

Quel rapport avec le réchauffement et quelles perspectives pour la Suisse? Professeur honoraire de l’Université de Genève, ancien vice-président du Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (GIEC), Martin Beniston fait le point.

Un lien est-il établi entre les catastrophes naturelles de cet été et le réchauffement global? L’Organisation météorologique mondiale (OMM), basée à Genève, a déjà émis l’hypothèse d’un lien pour l’hypercanicule qui a sévi au Canada et le changement climatique. Bien sûr, un événement isolé ne peut pas être relié directement à une évolution à long terme, mais quand il y a une succession de faits simultanés, cela met la puce à l’oreille. La vague de chaleur dans l’Ouest américain a par exemple coïncidé avec des températures records en Scandinavie. Quant aux inondations, on en a déjà vécu, mais il est curieux de les voir se succéder en peu de temps dans différents lieux du monde. Les rapports du GIEC l’ont dit: un climat plus chaud peut contenir davantage d’humidité – qui finit par se condenser et lâcher des pluies intenses – et fournit plus d’énergie pour engendrer divers types d’extrêmes climatiques. C’est cette constellation d’événements inédits qui fait penser que le changement climatique joue un rôle.