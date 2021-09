La start-up qui vaut 6 milliards – On running et Roger Federer entrent en Bourse L’équipementier sportif On et la star de tennis qui a investi des millions dans cette start-up zurichoise font leur entrée à Wall Street. Jocelyn Rochat

En 2019, la star est devenue co-entrepreneur de la start-up zurichoise On, spécialisée dans la chaussure de sport. On Running

Quand il ne s’entraîne pas au tennis et qu’il soigne son genou, Roger Federer joue en Bourse. Cette semaine à New York, où vient de se terminer l’US Open, le champion suivra de près le débarquement à Wall Street de la start-up zurichoise On, dont il est devenu co-entrepreneur, soit un gros investisseur, un ambassadeur et parfois un inspirateur.

La marque suisse de chaussures et de vêtements de sport a préféré lancer son offre publique initiale (IPO) à la Bourse de New York, parce que l’Amérique est déjà son plus grand marché. Et parce que les perspectives de récolter de l’argent y sont actuellement meilleures qu’ailleurs, surtout avec «Rodgeur» qui joue dans l’équipe.