Le 10 octobre dernier, le Conseil d’État validait l’arrêté du Département des infrastructures (DI) limitant la vitesse à 30 km/h de nuit comme de jour dans l’hypercentre, les rues de quartier des secteurs urbanisés, ainsi que dans les cœurs des villages. Kevin Schmid s’insurge et dénonce la faillite d’une politique. Le Vert Valentin Dujoux soutient quant à lui ce changement qui selon lui va dans le bon sens.

L’agitation pour mieux masquer la faillite

Kevin Schmid Afficher plus Président du PLR Ville de Genève.

Le 10 octobre dernier, le Département des infrastructures a, par arrêté et sans la moindre concertation, généralisé (entre autres choses) la limite de circulation à 30 km/h sur quelque 294 axes routiers du canton, de jour comme de nuit.

À Genève, c’est donc le retour de l’agitation pour mieux masquer la faillite. Faillite d’un ministre d’abord, qui trahit une fois de plus la confiance accordée par le peuple. Faillite d’un département ensuite, qui bafoue nos institutions et voudrait les faire taire. Faillite enfin d’une politique, d’une gouvernance à marche forcée empruntée à nos voisins français et qui ne nous ressemble pas. D’une politique de voyous qui piétine les principes que nous avons, partout en Suisse, fait nôtres. Dans l’ordre: concertation, planification, action. Concertation pour garantir la proportion dans l’action politique. Planification pour anticiper les conséquences de ces actions sur la vie des gens. Et enfin seulement action, pour répondre aux besoins du plus grand nombre.

Mais dans le canton de Genève, on navigue à vue. Mobilité, aménagement, qu’il s’agisse d’improviser à la hâte des voies cyclables dangereuses pour les faire tracer de nuit, de déclarer la guerre aux deux-roues motorisés ou d’imposer du jour au lendemain à des milliers de familles de la classe moyenne un moratoire sur les constructions en zone villas, on cultive le grand geste.

Quant à notre centre urbain, en Ville de Genève, il n’y a pas franchement de quoi se réjouir des manœuvres douteuses menées par la majorité d’un Exécutif qui, faute de vision crédible en matière d’aménagement, laisse se produire des actions illégales menées par deux collectifs dont la plus haute lutte aura vu naître un trou dans la chaussée. Un trou que la collectivité aura la responsabilité de combler - d’argent public.

Alors jusqu’à quand? Jusqu’à quand accepterons-nous d’être sans cesse les dindons d’une farce amère? Ce goût, c’est celui de l’abstention. C’est le goût du désintérêt d’une frange importante de la population pour la chose publique. Et en même temps, peut-on à la lumière de ces décisions insensées à répétition les blâmer pour cela?

À mon sens non. Mais nous nous devons de rappeler sans cesse l’importance de ne pas laisser à d’autres le soin de décider pour soi-même. De rappeler que voter, c’est décider.

L’ère du tout-voiture est terminée

Valentin Dujoux Afficher plus Conseiller municipal Ville de Genève Les Verts.

Avec cette décision, la mobilité genevoise entre enfin dans le XXIe siècle, en pacifiant les centres urbains et en rappelant une nouvelle fois que l’ère du tout-voiture est terminée depuis une cinquantaine d’années. Cette action du Département des infrastructures est donc à saluer, tant elle répond aux demandes des collectivités (Ville de Genève en tête) mais aussi des habitantes et habitants qui, à coups de pétitions, manifestations et interpellations, veulent profiter des possibilités de leur lieu de vie sans avoir à être exposés aux dangers motorisés.

Aujourd’hui, il ne sert plus à rien de présenter ce débat sur la mobilité comme un clivage gauche-droite. À l’heure des urgences écologique, sociale et énergétique, c’est une question de bon sens et d’intérêts partagés. Ce 30 km/h en préparation sur près de 300 axes du canton n’est donc rien d’autre qu’une nouvelle étape, parmi d’autres, dans l’aménagement de notre territoire. Que ce soit en concrétisant la loi sur la mobilité cohérente et équilibrée (LMCE), soutenue à l’époque par le PLR, ou en mettant en application le Plan climat cantonal qui vise, entre autres, à réduire de 40% le trafic individuel motorisé dans moins de 8 ans.

Les recours déposés récemment entretiennent une animosité stérile et freinent ce besoin d’avancer. Les évolutions prennent du temps. Mais à Genève, le changement se concrétise en décennies, alors même que de nombreuses villes, y compris à majorité de droite, ont mis depuis plusieurs années la voiture au pas et n’en font aujourd’hui plus un débat. Ces recours ne visent donc pas à faire entendre une majorité, mais bien à privilégier une minorité motorisée.

Pire, en défendant à chaque fois d’éventuels intérêts économiques, les opposants au 30 km/h oublient trois points essentiels. D’abord, notre économie se transforme et la voiture n’est plus le moyen de transport par excellence, le seul développement du vélo-cargo en est un bel exemple. Ensuite, c’est oublier que les grands axes et centres urbains sont aussi des lieux de vie et que les personnes qui y habitent demandent des changements profonds. Enfin, ce 30 km/h étendu représente une nouvelle occasion de repenser notre territoire et ses aménagements en permettant à chacune et chacun d’en bénéficier davantage. Et c’est aussi ça, à mon sens, s’engager pour la collectivité.

Si notre territoire est bien un espace partagé, son aménagement ne peut plus se faire au profit d’un seul acteur motorisé. Nos mobilités évoluent et ce 30 km/h étendu est bienvenu, à la condition qu’il n’entre pas en opposition avec les autres modes de transport, que ce soient les transports publics, la marche ou la mobilité cyclable. Nos déplacements sont variés; ils méritent d’être accompagnés dans leur complémentarité. Il n’en reste pas moins qu’avec un peu de volonté et de responsabilité, il sera aussi temps de garantir des zones continues et sans véhicules motorisés, tant nos centres urbains et leurs habitantes et habitants ont besoin de respirer.

