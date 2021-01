Centre de Versoix – On roule enfin dans les deux sens sur la route de Suisse La commune recommence à respirer, après quatre pénibles années de travaux qui l’ont mise sens dessus dessous. Xavier Lafargue

Après environ quatre ans de travaux, les deux sens de circulation sont à nouveau ouverts sur la route de Suisse, à la hauteur du centre de Versoix. XL

Il aura fallu du temps. Bien plus que prévu. Et surtout beaucoup de patience pour les habitants et les commerçants de Versoix. Mais cette fois-ci, ça y est. La route de Suisse est à nouveau praticable dans les deux sens de circulation au centre de la commune lacustre. Passée un peu inaperçue, la bonne nouvelle est tombée juste avant les Fêtes, comme un cadeau de Noël. Si tout n’est pas encore parfait, cette «délivrance» va petit à petit permettre de désengorger les multiples itinéraires de délestage qui avaient été aménagés durant les travaux.

«On a enfin une entrée dans le canton qui, à mon avis, est belle.» Cédric Lambert, maire de Versoix