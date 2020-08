Coûts pour les hôpitaux du Covid-19 – «On risque de mettre en péril le système de santé» Alors que les partenaires se retrouvent ce lundi à Berne, la faîtière des hôpitaux insiste sur la nécessité de trouver une solution dans la perspective d’une deuxième vague. Caroline Zuercher

Un patient sous assistance respiratoire, en mars dernier aux Hôpitaux universitaires de Genève. Yvain Genevay/Le Matin Dimanche

Jusqu’à 2,6 milliards. Les hôpitaux et les cliniques suisses estiment qu’ils vont perdre entre 1,7 et 2,6 milliards de francs jusqu’à la fin de l’année en raison du Covid-19. Ce calcul, diffusé par H+ Les Hôpitaux de Suisse, provient d’un relevé de l’association SpitalBenchmark et de PWC Suisse. Les pertes sont en majorité dues au fait qu’à partir du 13 mars, date du début du semi-confinement en Suisse, les traitements non urgents ont été interdits.